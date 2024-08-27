Представитель холдинга «ФОРЭНЕРГО» принимает участие в 50-й Сессии СИГРЭ

Проводимая каждые два года Сессия СИГРЭ является центральным событием в деятельности крупнейшей международной организации научно-технического обмена в электроэнергетике.

Основная задача Сессии – обмен профессиональными знаниями и информацией между инженерами, учеными и техническими специалистами всех стран в области генерации и передачи электроэнергии.

50-я Сессия СИГРЭ проходит в Париже с 25 по 30 августа 2024 года. Участие в её работе от холдинга «ФОРЭНЕРГО» принимает начальник Отдела перспективных разработок АО «ЭНЕРГИЯ+21» Ян Коростелев.

Ключевыми темами предстоящей 50-й Сессии выбраны:

Переход к промышленной революции 5.0;

Цифровизация;

Реализация концепции нулевых выбросов;

Распространение активных распределительных сетей в сочетании с ростом ВИЭ;

Долгосрочное планирование энергообъектов с горизонтом до 50 лет для обеспечения энергетической безопасности;

Разработка в области водородных и накопительных технологий;

Развитие трансграничных связей на межрегиональном уровне с учетом общей надежности и экономической эффективности.

В рамках Сессии открыта Техническая выставка СИГРЭ.

Основной задачей выставки является ознакомление профессионального сообщества с передовыми достижениями в электроэнергетике, новейшими технологиями, инструментами, услугами, образцами оборудования и материалов, инновационными решениями в области электрических систем, представляемыми ведущими мировыми производителями. Приглашаем принять участие в выставке инженеров, ученых, технологов, экспертов, ведущих специалистов, менеджеров и инвесторов.

Дополняя международный научно-технический форум, выставка является эффективной имиджевой площадкой, обеспечивающей ознакомление всех посетителей, включая делегатов СИГРЭ, с перспективной продукцией компаний-экспонентов для возможного развития дальнейших коммерческих отношений.