Состоялся визит гендиректора МАГАТЭ Р. Гросси на Курскую АЭС и в город Курчатов

27 авг. 2024, 17:00:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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27 августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси по приглашению генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева посетила площадки Курской АЭС и Курской АЭС-2 и город атомщиков Курчатов.

Р. Гросси убедился, что Блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Гендиректору МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК.

Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.

Гендиректор МАГАТЭ лично увидел следы ударов, нанесенных ВСУ по промышленной площадке Курской АЭС, и имел возможность оценить риски ядерной безопасности, создаваемые атаками на объект.

Планируется, что итоги состоявшегося визита гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудят в устоявшемся межведомственном формате в ближайшее время в Калининграде.

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