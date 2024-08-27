Состоялся визит гендиректора МАГАТЭ Р. Гросси на Курскую АЭС и в город Курчатов

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси по приглашению генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева посетила площадки Курской АЭС и Курской АЭС-2 и город атомщиков Курчатов.



Р. Гросси убедился, что Блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Гендиректору МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК.



Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.



Гендиректор МАГАТЭ лично увидел следы ударов, нанесенных ВСУ по промышленной площадке Курской АЭС, и имел возможность оценить риски ядерной безопасности, создаваемые атаками на объект.



Планируется, что итоги состоявшегося визита гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудят в устоявшемся межведомственном формате в ближайшее время в Калининграде.