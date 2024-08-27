Адыгейский филиал «Россети Кубань» отремонтировал более 150 трансформаторных подстанций

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2024 года энергетики выполнили капитальный ремонт 154 трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ. От надежности работы энергообъектов зависит электроснабжение населенных пунктов Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея.

Специалисты провели обслуживание подстанционного оборудования с заменой выработавших ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих. По завершению технических мероприятий энергетики «Россети Кубань» выполнили благоустройство территорий энергообъектов, обновили диспетчерские наименования.

Плановые работы на объектах электросетевого комплекса осуществляются в рамках ежегодной ремонтной программы энергокомпании и направлены на обеспечение надежного функционирования распределительных сетей и стабильной подачи электричества потребителям.

В зоне обслуживания Адыгейских электрических сетей находятся 2 312 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10(35)/0,4 кВ совокупной мощностью свыше 387 МВА.