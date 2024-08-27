«Росатом» отгрузил на площадку ИТЭР крупнейшую в этом году партию оборудования

Проектный центр ИТЭР («Росатом») осуществил одну из крупнейших в текущем году отправок оборудования для термоядерной мегаустановки. На площадку сооружения ИТЭР отгружена каркасная рама первого (из четырех) стенда для вакуумных, прочностных, тепловых и функциональных испытаний портовых заглушек вакуумной камеры.

Испытательные стенды, включая отправленную раму, изготавливаются в Брянске с применением передовых, зачастую уникальных отечественных технологий и разработок. При проведении испытаний внутри стендов будут создаваться условия, максимально приближенные к реальным условиям работы будущей установки. Отправленная к месту сооружения реактора рама первого испытательного стенда стала первой российской отправкой по этой важнейшей для проекта системе. Металлическая конструкция массой более 20 тонн необходима для равномерного распределения нагрузки на полу, возникающих от испытательной камеры и системы погрузки-выгрузки во время погрузки заглушек портов.

Очередная крупная отправка оборудования для международного проекта по созданию термоядерной установки нового поколения подтверждает готовность российских предприятий в полном объеме выполнять свои обязательства по его совместной реализации.

«Россия продолжает со всей ответственностью относиться к своим обязательствам в части натурального вклада в проект ИТЭР. В этом году мы уже осуществили ряд поставок высокотехнологичного оборудования. А сейчас, в соответствии с графиком, в Организацию ИТЭР отправлены первые компоненты этой важнейшей для проекта системы. Это большое достижение ГКМП, Росатома, наших зарубежных партнёров и коллег», – отметил директор Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников.

ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» выполняет функции российского национального Агентства ИТЭР, ответственного за обеспечение натурального вклада России в проект.

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.