«Росатом» отгрузил на площадку ИТЭР крупнейшую в этом году партию оборудования

27 авг. 2024, 15:30:10
353
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

Проектный центр ИТЭР («Росатом») осуществил одну из крупнейших в текущем году отправок оборудования для термоядерной мегаустановки. На площадку сооружения ИТЭР отгружена каркасная рама первого (из четырех) стенда для вакуумных, прочностных, тепловых и функциональных испытаний портовых заглушек вакуумной камеры.

Испытательные стенды, включая отправленную раму, изготавливаются в Брянске с применением передовых, зачастую уникальных отечественных технологий и разработок. При проведении испытаний внутри стендов будут создаваться условия, максимально приближенные к реальным условиям работы будущей установки. Отправленная к месту сооружения реактора рама первого испытательного стенда стала первой российской отправкой по этой важнейшей для проекта системе. Металлическая конструкция массой более 20 тонн необходима для равномерного распределения нагрузки на полу, возникающих от испытательной камеры и системы погрузки-выгрузки во время погрузки заглушек портов.

Очередная крупная отправка оборудования для международного проекта по созданию термоядерной установки нового поколения подтверждает готовность российских предприятий в полном объеме выполнять свои обязательства по его совместной реализации.

«Россия продолжает со всей ответственностью относиться к своим обязательствам в части натурального вклада в проект ИТЭР. В этом году мы уже осуществили ряд поставок высокотехнологичного оборудования. А сейчас, в соответствии с графиком, в Организацию ИТЭР отправлены первые компоненты этой важнейшей для проекта системы. Это большое достижение ГКМП, Росатома, наших зарубежных партнёров и коллег», – отметил директор Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников.

ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» выполняет функции российского национального Агентства ИТЭР, ответственного за обеспечение натурального вклада России в проект.

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
Начался монтаж ускорительного комплекса в готовых помещениях ЦКП СКИФ
27 авг. 2024, 13:45:07
Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН начали монтаж оборудования линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса — в готовых помещениях здания инжектора Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это позволит приблизить начало работ с электронным пучком и, в конечном итоге, ввод в эксплуатацию ЦКП СКИФ....
Физики ТГУ создали дрон для сокращения времени тушения пожаров
26 авг. 2024, 18:00:00
Сотрудники и студенты Томского государственного университета разработали дрон, который позволит оптимизировать время тушения любых пожаров. Он рассчитывает оптимальную высоту, доставляет и сбрасывает в очаг возгорания специальный хладагент для успешного тушения. Разработка дрона велась совместно с МЧС России при поддержке гранта Российского научного фонда. Созданный БПЛА получил сертификат-подтвер...
Ученые СПбГУ объяснили механизм формирования материалов для нового поколения оптоэлектронных устройств
26 авг. 2024, 17:30:10
Физики Санкт‑Петербургского государственного университета с коллегами из других научно‑образовательных организаций Петербурга изучили механизм формирования трехмерных структур на перспективном полупроводниковом сплаве индия‑галлия нитрид. Исследование поможет разработке нового поколения непланарных оптоэлектронных устройств в области электроники и связи....
Ученые объявили о новом прорыве в создании «квантового интернета»
26 авг. 2024, 12:45:00
Немецкие ученые из Ганноверского университета имени Лейбница впервые успешно передали квантовые и обычные данные по одной оптоволоконной линии. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv). Ранее специалисты доказали, что квантовую информацию можно отправлять через стандартный оптоволоконный кабель, однако этого никогда прежде не делали одновременно...
Уральские инженеры проектируют самый большой в мире вентилятор для сверхглубоких шахт
23 авг. 2024, 17:45:04
Новая разработка  защитит шахтеров от ядовитых газов на выработках любой глубины. Ученые Уральского государственного горного университета и конструкторы Артемовского машиностроительного завода «ВЕНТПРОМ» проектируют уникальный подземный шахтный вентилятор. Он сможет эффективно проветривать  рудники, глубина которых превышает 1 км.  «Шахтные вентиляторы уста...
Ученые «Росатома» разработали опытный образец 3D-принтера для печати изделий из тугоплавких металлов
23 авг. 2024, 17:00:04
На площадке подольского Научно-исследовательского института Научно-производственного объединения «ЛУЧ» (АО «НИИ НПО «ЛУЧ», входит в Научный дивизион госкорпорации «Росатом») разработали опытный образец установки селективного электронно-лучевого плавления порошка (СЭЛП) с высокотемпературным подогревом рабочего объёма. Установка предназначена для аддити...
Ученые ТПУ разработали алгоритм управления для сетевых инверторов распределенной энергетики
23 авг. 2024, 11:45:18
Ученые лаборатории моделирования электроэнергетических систем Томского политехнического университета разработали алгоритм управления для сетевых инверторов объектов распределенной энергетики. В его основе – виртуальный синхронный генератор с согласно-параллельной коррекцией. Разработка политехников позволит значительно упростить структуру системы управления, а также формирование подходов к е...
Наночастицы из ванадия и углерода повысили способность полимера накапливать заряд
22 авг. 2024, 16:00:00
Ученые показали, что способность фторсодержащего полимера накапливать заряд можно повысить почти в 42 раза, добавив к нему наночастицы из ванадия и углерода — максены. Благодаря этому полученный композит может использоваться в электронной промышленности, радиотехнике, вычислительной технике, автомобиле- и авиастроении в качестве материала для накопления заряда и энергии. Результаты исследова...
В МЭИ открыли программы повышения квалификации учителей проекта «Энергокружки» Группы «Россети»
20 авг. 2024, 16:45:16
С нового учебного года «Россети» масштабируют профориентационный проект «Энергокружки», в котором уже приняли участие свыше 300 российских школьников. Дополнительные занятия по физике будут организованы в 61 регионе России, их смогут посетить 1,5 тыс. старшеклассников. Обучение преподавателей, которые будут вести такие уроки, началось в ведущем профильном вузе страны &ndash...
В НИУ «МЭИ» проходной балл вырос на 20%
16 авг. 2024, 15:15:00
В Национальном исследовательском университете «МЭИ» завершилась Приёмная кампания 2024 года на бюджетные места по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. В этом году приемная кампания вновь показала высокие результаты, отмеченные увеличением числа поданных заявлений и ростом интереса к энергетическим направлениям подготовки. На 2637 бюджетных мест бакалавриата и сп...
В ЛЭТИ создали источник бесперебойного питания с помощью «цифровых двойников»
15 авг. 2024, 17:15:01
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" с помощью "цифровых двойников" (виртуальной модели физического объекта) создали источник бесперебойного питания для электроснабжения Арктической зоны. Он превосходит существующие аналоги по уровню энергоэффективности и времени подхвата нагрузки при ухудшении качества напряжения сети, сообщили Т...
Норникель изучает металл будущего
15 авг. 2024, 16:30:11
«Норникель» создал Центр палладиевых технологий, чтобы изучать свойства этого металла, который, как мы надеемся, сыграет важную роль в развитии зеленой экономики будущего. В этом центре «Норникель» организует совместные исследования российских и зарубежных ученых. Центр палладиевых технологий — это: свыше 20 новых разработок; более 100 материалов с содержан...
Разработки учёных СФУ презентуют на X Международном военно-техническом форуме «Армия–2024»
14 авг. 2024, 12:15:00
12–14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область) пройдёт традиционный Международный военно-технический форум «Армия–2024». Форум является одной из ведущих мировых выставок вооружения, военной и специальной техники, а также технологий двойного назначения. Мероприятие направлено на укрепление положительного им...
Обработка плазмой улучшила свойства электродов для топливных элементов
09 авг. 2024, 18:00:23
Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) повысили качество углеродного материала для электродов, подвергнув его воздействию воздушной плазмы. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Electroanalytical Chemistry, можно будет использовать для увеличения производительности топливных элементов. Топливные элементы вырабатывают тепловую и электрическую энергию, окисля...
Ученые ТПУ создали эффективный и стойкий катализатор для получения водорода
09 авг. 2024, 14:45:00
Ученые молодежной лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ совместно с коллегами из Китая разработали составной катализатор на основе карбида молибдена для получения водорода. Он может стать дешевой заменой дорогим катализаторам из платины и палладия. Полученный учеными ТПУ материал обладает высокой электрохимической стойкостью и может сохранять стабильность до 15 дней. Это...
«Электрохимический завод» поставил партию изотопов Сибирскому федеральному университету
08 авг. 2024, 17:40:02
АО «ПО “Электрохимический завод”» (АО «ПО ЭХЗ») поставило партию изотопов Сибирскому федеральному университету (СФУ). Изотопная продукция была произведена в рамках соглашения с СФУ о сотрудничестве, которое включает взаимодействие в вопросах профильного образования и совместных научных исследований. Изотопы были переданы кафедре физики твердого тела и нанотехнол...
Металлурги СФУ предложили решение для экономичного литья алюминиевых слитков со скандием
08 авг. 2024, 13:44:39
Учёные Института цветных металлов СФУ создали эффективную модель процессов литья плоских слитков из экономнолегированного алюминиево-скандиевого сплава, который был ранее разработан в Сибирском федеральном университете по заказу компании РУСАЛ. Используя разработанную методику моделирования кристаллизации слитков, российские производители алюминиевых полуфабрикатов для кораблестроения, космичес...
В США создали самый высокоэффективный сегмент сверхпроводящего провода в мире
08 авг. 2024, 10:30:15
Учёные из Университета штата Нью-Йорк в Буффало (The University of Buffalo) сообщили о создании самого высокоэффективного сегмента сверхпроводящего провода в мире. Речь пока не идёт о процессе промышленного изготовления ВТСП-проводов, однако основы технологии оценены как чрезвычайно перспективные. Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП) обещает радикально снизить потери в энергетике, прибл...
РУСЭЛ и МЭИ организовали электротехнический просветительский проект
08 авг. 2024, 09:45:15
Московский энергетический институт (МЭИ) совместно с холдингом «Русская электротехника» (РУСЭЛ) организовали корпоративный образовательный проект «Основы электротехники и электротехническое оборудование». Цель инициативы – повышение профильной квалификации управленческо-административного персонала. «В электротехнических компаниях работает множество сотрудни...
Ученые представили новый «кроссоверный» сплав для аэрокосмической и автомобильной промышленности
07 авг. 2024, 10:00:00
В Университете МИСИС создали многокомпонентный сплав с высокой прочностью, коррозионной стойкостью и литейными свойствами, перспективный для использования в условиях экстремальных температур, аэрокосмической и автомобильной промышленности и строительной инженерии. Ученые объединили в одном материале достоинства различных групп алюминиевых сплавов. Алюминиевые...