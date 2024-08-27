«Россети Кубань» приняли в эксплуатацию 70 трансформаторных подстанций и более 100 км ЛЭП

С начала 2024 года «Россети Кубань» приняли в эксплуатацию 70 трансформаторных подстанций общей мощностью 20 МВА и 102 км линий электропередачи в рамках программы консолидации. Энергообъекты расположены в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

В настоящее время завершена передача электросетевого имущества, ранее принадлежащего СНТ «Ягодка», «Маяк», «Лотос», «Заря», «Восход», «70 лет Октября», «Импульс», «Южная Кубань», «Лаванда», «Первомайское», «Нефтяник», «Берег Кубани».

В связи с отсутствием у собственников возможности надлежащего содержания электросетевого оборудования, энергетики взяли энергообъекты в эксплуатацию, заключив договоры по их безвозмездной передаче, а также приняв бесхозяйные энергообъекты на баланс.

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приема электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Кубань» разрабатывают планы по его ремонту, реконструкции и дальнейшему обслуживанию.

Консолидация – процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Энергетики напоминают, электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников объектов. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.