«Россети» расширят две подстанции в Забайкалье для подключения нового магистрального энерготранзита

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к реконструкции подстанций 220 кВ «Чита» и «Маккавеево». Работы проводятся для строительства новой линии 220 кВ, которая позволит повысить надежность электроснабжения южных районов Забайкалья. Протяженность транзита составит 118 км.

Трасса ЛЭП пройдет по сложной местности: по склонам Черского и Яблонового хребтов с преобладающими высотами до 1 400 м. Энергетики установят 386 унифицированных решетчатых металлических опор новой конструкции, смонтируют грозотрос со встроенными оптическими волокнами, служащий для защиты ЛЭП от прямых попаданий молнии и передачи информации.

Чтобы подключить транзит, на открытых распределительных устройствах подстанций «Чита» и «Маккавеево» установят линейные ячейки с высоконадежным коммутационным оборудованием. Кроме того, их оснастят современными комплексами релейной защиты и устройствами связи.

Это важные для региона питающие центры: «Чита» задействована в электроснабжении столицы Забайкалья и обеспечивает связь с энергосистемой Бурятии, «Маккавеево» участвует в выдаче мощности Харанорской ГРЭС. Также в рамках проекта будет проведена модернизация систем противоаварийной автоматики на других энергообъектах.