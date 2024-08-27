Сегодня в Москве под эгидой МЧС открылась международная научно-практическая конференция «Обеспечение безопасности нефтяных объектов»

В рамках мероприятия специалисты МЧС России, иностранные коллеги из стран Ближнего Востока и Африки, а также представители российских фирм-производителей пожарно-спасательного оборудования обменяются мнениями по актуальным вопросам в области борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» совместно с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ представляет комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС). Разработка уже вызвала большой интерес у участников, в том числе у иностранных делегаций. Например, военный атташе Объединенных Арабских Эмиратов подробно расспрашивал характеристики БЭС, его назначение и принцип действия.

Быстровозводимые Электрические Сети (БЭС) – уникальная российская разработка, позволяющая осуществить постоянное электроснабжение в сжатые сроки с использованием облегченной кабельной сети. Данное решение стало возможным за счет разработки передовой технологии производства универсальных высоковольтных кабелей, комплекса технических решений, реализованных в быстро устанавливаемых муфтах и особой конструкции легко монтируемых опор, разработке комплекса мер по обеспечению безопасной эксплуатации БЭС.