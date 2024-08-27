ВТБ предоставил 3,6 млрд руб. на строительство первого в миллионном Челябинске аквапарка

ВТБ предоставил кредит на сумму 3,6 млрд рублей застройщику первого в Челябинске аквапарка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Заемные средства предоставлены на 10 лет по программе льготного кредитования на строительство отелей в России.

Аквакомплекс площадью более 37 тыс. кв. метров будет включать в себя 13 бассейнов, 13 водных аттракционов, четырехзвездочный отель со 153 номерами общей площадью 11,4 тыс. кв. м. Аквапарк построят в центральной части Челябинска, его планируется запустить до конца 2025 года.

Отмечается, что заказчик проекта - ООО "Аквапарк". Реализацию проекта сопровождает девелоперская компания "Смена Девелопмент". По ее данным, в состав аквапарка также войдет подогреваемый бассейн на открытой кровле, комплекс будет соединен с отелем под управлением профессионального оператора.

"Существенный рост внутреннего спроса на путешествия по России объясняет интерес инвесторов к созданию (...) туристической инфраструктуры в регионах. Челябинская область обладает потенциалом для развития этого направления за счет своих уникальных природных особенностей: многочисленных озер, рек, горных и лесных массивов", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко.

Комплекс с водными аттракционами появится в Челябинске впервые. Зачастую челябинские семьи ездили в аквапарк в соседний город-миллионник Екатеринбург. Из близлежащих городов аквапарки также есть в Магнитогорске и Тюмени.