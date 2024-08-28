Как Москва улучшает инвестклимат обсудили на VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС
Столица активно работает над поддержанием благоприятного инвестклимата, развивает инструменты для привлечения инвесторов, формирует качественную инфраструктуру. Так, по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал Москвы достигли 6,8 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 процента больше, чем 2022-м. Об этом в рамках сессии «Передовые практики привлечения инвестиций в муниципалитеты и регионы БРИКС» сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Петраков.
Сессия прошла 27 августа в рамках VI Международного муниципального форума стран БРИКС (ММФ БРИКС) в Москве на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».
«Инвестиции в основной капитал Москвы в 2023 году достигли 6,8 трлн рублей. При этом доля столицы в объеме инвестиций в основной капитал РФ с 2016 по 2023 год выросла в 1,7 раза. Москва активно привлекает бизнес к реализации инфраструктурных проектов и реализует комплексную систему мер финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов. В их числе – концессионные соглашения, офсетные контракты, локализация производства в особой экономической зоне, льготные инвестиционные кредиты, создание качественной инвестиционной инфраструктуры и многое другое. Благодаря активной работе по формированию благоприятного инвестклимата город ежегодно занимает верхние строчки национальных рейтингов инвестиционной привлекательности», – отметил Владимир Петраков.
Москва имеет успешный опыт реализации крупных проектов государственно-частного партнерства. Например, в сентябре 2023 года в рамках крупнейшего по масштабам и стоимости концессионного соглашения столицы был открыт проспект Багратиона. Инвестиции в реализацию проекта составили около 68 млрд рублей. В результате улучшилось транспортное обслуживание более 1,5 млн жителей Москвы и Подмосковья.
Другая эффективная форма партнерства государства и бизнеса – это офсетные контракты. По условиям офсетного договора бизнес инвестирует собственные средства в создание или модернизацию производств по выпуску необходимой городу продукции, а город берет на себя обязательства приобретать эту продукцию в течение многих лет. С 2017 года Москва заключила 22 офсетных контракта в таких направлениях как медицина, транспорт, микроэлектроника, пищевая промышленность. Суммарный объем закупки составит около 413 млрд рублей. На новых производствах будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест. По восьми таким контрактам инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки продукции. При этом город масштабирует успешные практики и заключает межсубъектные офсетные контракты. В 2024 году Москва заключила три межрегиональных офсетных договора: с республикой Карелия, Оренбургской и Владимирской областью, там будут созданы предприятия по выпуску продукции, необходимой для благоустройства и автодорожного строительства.
В рамках масштабных инвестиционных проектов город предоставляет инвесторам землю для строительства производств без торгов по льготной ставке 1 рубль в год, а применение «зеленого коридора» позволяет ускорить административные процедуры и вдвое сократить срок строительства промышленных объектов. Сегодня в столице реализуется свыше 80 МаИП. Суммарный объем инвестиций в создание производств оценивается в 282 млрд рублей.
Площадкой для локализации высокотехнологичных наукоемких производств стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Сегодня в ОЭЗ входят шесть площадок – это свыше 280 гектаров территории, более 1,2 млн квадратных метров промышленных площадей и свыше 19,3 тысячи рабочих мест. В особой экономической зоне столицы действуют свыше 200 предприятий, из которых более 100 имеют статус резидента. За все время деятельности объем их инвестиций в экономику города превысил 160 млрд рублей.
Для организации бесшовной связи инвесторов и промышленников с Правительством Москвы в 2020 году был запущен электронный сервис «Московский инвестор». С его помощью предприниматели могут направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестиционного климата столицы, а также решать проблемные вопросы. С момента начала работы инвесторы воспользовались сервисом более пяти тысяч раз.
Москва – развитый промышленный центр России, который активно внедряет инновации, расширяет производственные мощности и развивает технологические возможности. Здесь работают больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых работают 725 тысяч человек.