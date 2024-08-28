Модернизация ПС 110 кВ Кременкуль повысила надежность электроснабжения крупного административного центра Челябинской области

28 авг. 2024, 13:45:07
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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Филиал Системного оператора Челябинское РДУ разработал и реализовал комплекс мероприятий для включения в работу реконструированной подстанции (ПС) 110 кВ Кременкуль в энергосистеме Челябинской области.

Необходимость реконструкции связана с активным социально-экономическим развитием на территории, прилегающей к расположенному в 7 км от Челябинска поселку Кременкуль и увеличением нагрузки на подстанцию.

После модернизации челябинским филиалом ПАО «Россети Урал» трансформаторная мощность ПС 110 кВ Кременкуль увеличилась с 10 МВА до 32 МВА. В рамках проекта были введены в работу новые линии электропередачи для включения подстанции в транзит 110 кВ Шагол – Харлуши.

Реконструкция ПС 110 кВ Кременкуль повысила надежность электроснабжения объектов производственного и социального назначения Сосновского муниципального района Челябинской области и обеспечила условия технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

В ходе реновации питающего центра введено в работу открытое распределительное устройство 110 кВ с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью по 16 МВА и трех элегазовых выключателей 110 кВ, введено закрытое распределительное устройство 10 кВ. Также реконструирована линия электропередачи (ВЛ) ВЛ 110 кВ Шагол – Харлуши с отпайками с образованием двух линий ВЛ 110 кВ Шагол – Кременкуль с отпайкой на ПС 110 кВ Краснопольская и ВЛ 110 кВ Кременкуль – Харлуши. Кроме того, введены в работу новые элементы противоаварийной автоматики: автоматика ограничения перегрузки оборудования на ПС 500 кВ Шагол и автоматика ликвидации асинхронного режима на ПС 110 кВ Кременкуль.

«С учетом роста нагрузки на ПС 110 кВ Кременкуль и ПС 110 кВ Краснопольская, одной из основных задач для Челябинского РДУ при реконструкции сетевого энергообъекта стала установка комплекса противоаварийной автоматики на вновь образованной ВЛ 110 кВ Шагол – Кременкуль с отпайкой на ПС Краснопольская. В рамках проекта совместно с сетевыми организациями были разработаны и реализованы решения, обеспечившие надежное противоаварийное управление транзитом», – отметил директор Челябинского РДУ Павел Пивоваров.

В процессе модернизации ПС 110 кВ Кременкуль специалисты Системного оператора принимали участие в рассмотрении и согласовании задания на проектирование, проектной и рабочей документации, проверке выполнения основных технических решений, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Челябинским РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр.

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