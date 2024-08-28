С начала года пензенские энергетики подключили к сетям более 900 жилых домов

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» продолжают работу по технологическому присоединению (ТП) к сети новых потребителей. По итогам работы за 7 месяцев текущего года специалисты филиала присоединили к электрическим сетям компании 906 жилых объектов. Объем мощности, выданной для электроснабжения коттеджей и частных домов, составил 10,9 МВт.

Наибольшее количество подключенных объектов – 445 – находится в Бессоновском районе. Здесь в последние годы идет активное развитие жилищного строительства. 185 жилых домов подключено в Пензенском районе.

Заключительным в список лидеров по наибольшему количеству ТП объектов жилищного строительства вошел Мокшанский район. Здесь пензенские энергетики выполнили 28 подключений.

Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности филиала «Пензаэнерго». Ежегодно электроэнергией обеспечиваются энергопринимающие устройства потребителей по более чем 3 тыс. договорам.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Техническая возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.