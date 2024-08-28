Украинская компания «Энергоатом» планирует достроить замороженную при СССР Чигиринскую АЭС

28 авг. 2024, 16:45:17
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ТАСС
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краинская компания "Энергоатом" намерена достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, строительство которой заморозили в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщили в Telegram-канале компании, в рамках реализации проекта там собираются возвести четыре энергоблока по американской технологии.

"Энергоатом" готовится к реализации проекта по строительству Чигиринской АЭС. <...> Поэтому команда "Энергоатома" активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство рассчитано на период до 2050 года, для него уже выделен земельный участок площадью более 38 га.

В мае украинский "Энергоатом" информировал о начале подготовительных работ к строительству двух новых энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse на Южно-Украинской АЭС. В апреле Минэнерго Украины сообщало о начале аналогичных работ на Хмельницкой АЭС, где также запланировано строительство двух новых энергоблоков.

Решение о строительстве АЭС в Черкасской области было принято в 1970 году. Согласно генеральному плану, оно должно проходить возле села Витово, Чигиринского района, Черкасской области. Первоначальная проектная мощность - 4800 МВт, причем станция фигурировала как ГРЭС. Вместе со станцией планировали построить городок энергетиков - Орбита, на 20 тыс. человек. Непосредственные работы были начаты в 1977 году, но в 1982 году проект изменили на АЭС. В 1989 году решением Совета Министров СССР строительство объекта было полностью прекращено из-за Чернобыльской аварии. 

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