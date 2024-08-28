В Городищенском районе Волгоградской области реконструируют участок федеральной трассы

Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил отрезок федеральной автодороги Р-260 на км 24+500 – км 41+860.

Работы пройдут поэтапно на территории Городищенского района Волгоградской области. На первом этапе пройдет переустройство газопровода диаметром 500 мм и длиной 569,4 м. Рабочее давление – 5,4 МПа. Проектные решения первого этапа также включают демонтаж существующего участка газопровода длиной 479 м и прокладку кабеля связи и электрохимзащиты.

На втором этапе выполнят реконструкцию воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ Гумрак – Красноармейская и ВЛ-500 кВ Волга – Южная. Протяженность участков реконструкции электросетей составит 671 м и 1098 м соответственно.

Дорожно-строительные работы пройдут на третьем этапе. После реконструкции участок трассы с 24-го по 41-й километр будет соответствовать требованиям категории IБ c расчетной скоростью 120 км/ч. На участке работ планируется устройство двух развязок в разных уровнях, пешеходного перехода, путепровода через сельскохозяйственный проезд и других искусственных сооружений. Кроме того, планируется устройство моста через реку Червленая.

Застройщик – подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Генеральный проектировщик – ООО «Гео-Проект».