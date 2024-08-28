Задача Минэнерго – обеспечить надёжное снабжение электроэнергией жителей Курской области

Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Курскую область провёл совещание с врио Губернатора региона Алексеем Смирновым (https://t.me/gubernator_46) по вопросам обеспечения стабильного энергоснабжения региона.

Министр отметил, что Минэнерго держит на особом контроле вопрос минимизации аварийных ситуаций и их оперативного реагирования на них.

Кроме того, по решению Правительства РФ (https://t.me/government_rus) в регионе сформирован аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения.

«Вопросы, связанные с обеспечением электроэнергии, находятся под моим личным контролем, так как это, в первую очередь, обеспечивает и качество жизни, и безопасность наших жителей» - отметил глава Минэнерго России.

Также Сергей Цивилев и Алексей Смирнов обсудили подготовку региона к ОЗП 2024/25 годов.

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