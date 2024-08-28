«Автотор» ввел в эксплуатацию завод по выпуску электродвигателей в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" ввел в эксплуатацию новый завод по производству электродвигателей в Калининграде. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска производства.

"Завод по производству электродвигателей создан в рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту между Министерством промышленности РФ, правительством Калининградской области и ООО "Автотор холдинг", предусматривающему создание в регионе кластера автокомпонентов. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год. В линейку производимой продукции входят электродвигатели мощностью от 23 кВт до 140 кВт для различных видов легкового электротранспорта", - сообщили в пресс-службе компании.

Завод приступил к выпуску тестовой партии электродвигателей. В планах развития - расширение линейки электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники, лодочного транспорта. Планируется установка оборудования по сборке электрической силовой установки 3 в 1 - электродвигатель, редуктор, инвертор.

В 2021 году в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту "Автотор" взял на себя обязательства по созданию высоко локализованного производства электромобилей и производств автокомпонентов. Общий объем инвестиций утвержден в объеме 70 млрд рублей. Инвестиционный проект по созданию заводов по производству автокомпонентов, включающий в том числе производство электродвигателей, предполагает создание более 390 новых рабочих мест. Непосредственно на заводе электродвигателей при полной загрузке производственной линии будет обеспечено более 140 высококвалифицированных рабочих мест, уточнили в пресс-службе.

О компании

"Автотор" - один из крупнейших российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, с тех пор произведено свыше 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

В настоящее время "Автотор" производит легковые автомобили брендов: Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, Jetour, а также выпускает электромобили под собственным брендом "Амберавто". Кроме того, заводы компании производят коммерческие автомобили брендов "Амбертрак" и электрические автомобили Brock.