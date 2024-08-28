Министром топлива и энергетики Крыма стал Александр Харламов

Министерство топлива и энергетики Крыма спустя почти год после отставки предыдущего руководителя наконец получило официально нового главу. Указом главы республики на эту должность назначен Александр Харламов, соответствующий документ опубликован на официальном сайте крымского правительства.

О новом назначении Сергей Аксёнов также сообщил в своих официальных сетях и пожелал новому руководителю эффективной и плодотворной работы.

«Перед Министерством стоят стратегические задачи по координации строительства сетей газоснабжения, обеспечения бесперебойного энергоснабжения и по другим направлениям развития топливно-энергетического комплекса республики», — обозначил фронт работ Сергей Аксёнов.

Согласно биографии, публиковавшейся ранее на официальных ресурсах «Единой России», Александр Харламов родом из Ярославской области, родился в посёлке Каменники Рыбинского района. Там же окончил школу и речное училище имени В.И. Калашникова по специальности «Эксплуатация электрооборудования судов речного флота».

Трудовая биография нового крымского министра началась в порту Салехарда, где он работал первым помощником механика по электрооборудованию. С 1990 по 2007 годы Александр Харламов работал на различных предприятиях по профилю, а также занимался «индивидуальной трудовой деятельностью.

В 2007 году Александр Харламов начал работать на предприятии «Черноморнефтегазсервис», где за четыре года прошёл путь от энергетика до исполняющего обязанности директора, а потом заведовал комплексом услуг по отдыху. Параллельно будущий чиновник получил второе высшее образование в Харьковском национальном университете по специальности «Экономика предприятия». После этого, с ноября 2011 по май 2014 года, Александр Харламов возглавлял сеть автозаправочных станций в Евпатории.

В 2014 году после событий Русской весны управленец фактически перешёл из сферы энергетики в курортную отрасль: сначала работал главным инженером в пансионате «Энергетик» в посёлке Николаевка, а в январе 2015 года возглавил филиал санатория «Горный» ГУП РК «СОК «Руссия», где проработал следующие четыре года.

В 2019 году Александр Харламов был назначен генеральным директором всего санаторно-оздоровительного комплекса, в который входят два южнобережных санатория — «Орлиное гнездо» и «Горный» — и санаторий «Приморье» в Евпатории. Там же директор комплекса и проживал со своей семьёй.

Напомним, предшественник Александра Харламова на посту министра топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушёл в отставку в октябре 2023 года на волне резонансного роста цен на бензин в регионе, а также громких коррупционных скандалов в ГУП РК «Крымэнерго». В течение следующих десяти месяцев обязанности руководителя министерства временно исполнял первый замминистра Сергей Силин.