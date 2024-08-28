Михаил Евраев заявил президенту о готовности к строительству моста в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил президенту России Владимиру Путину о готовности к строительству третьего моста в Ярославле. Рабочая встреча состоялась в Кремле, сообщает официальный сайт президента России.

«По Вашему поручению завершаем – уже практически завершили – проектно-сметную документацию на строительство моста через Волгу. При Вашей поддержке готовы приступить к строительно-монтажным работам уже в конце этого либо в начале следующего года. Этот проект еще 1971 года, то есть ему более 50 лет»,— сказал господин Евраев Владимиру Путину.