На Башенной малой ГЭС начат монтаж гидроагрегатов

На строительстве Башенной малой ГЭС в Чеченской Республике приступили к монтажу двух гидроагрегатов горизонтальной компоновки с радиально-осевыми турбинами мощностью по 5 МВт.

Особенность гидроагрегатов – размещение всех их элементов в машинном зале в открытом виде, с минимальной заделкой в бетон, что упрощает их монтаж и позволяет провести его в сжатые сроки на завершающем этапе строительства станции. Оборудование изготовлено российскими предприятиями «Тяжмаш» и «Электротяжмаш-Привод», монтаж ведет входящий в Группу РусГидро «Гидроремонт-ВКК».

Башенная малая ГЭС – один из двух проектов строительства энергообъектов РусГидро в Чеченской Републике. Станция мощностью 10 МВт возводится на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Итум-Калинском районе вблизи села Гучум-Кале. На этом участке река обладает большим перепадом высот (40 метров на протяжении 1,4 км), что повышает эффективность будущей гидроэлектростанции. Свое название она получила от Ушкалойских башен-близнецов XII века, которые расположены выше по течению.

В год Башенная МГЭС будет вырабатывать 52,7 млн кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему республики. Специалисты института «Гидропроект» спроектировали эффективную станцию с минимальным воздействием на окружающую среду. МГЭС создается по деривационной схеме, что исключает затопление земель.

Возведение Башенной МГЭС продолжается в соответствии с графиком. Завершены строительные работы по деривационному тоннелю длиной 1442 метра, который осмотрен и принят специализированной приемочной комиссией. Ведутся работы на головном сооружении станции, в состав которого входит бетонная плотина, водосброс и отстойник. В высокой степени готовности находится блок служебно-производственных помещений, в котором ведется монтаж электротехнического оборудования и отделочные работы. Завершается строительство здания станции, монтируются сэндвич-панели. Продолжается монтаж и последовательное бетонирование турбинных водоводов, которые соединят водоприемник с гидроагрегатами МГЭС.

В прошлом месяце в Чеченской Республике на реке Аргун РусГидро приступило к строительству еще одной малой ГЭС – Нихалойской. Станция мощностью 23 МВт станет второй ступенью в каскаде после Башенной МГЭС. Вода Аргуна, прошедшая через турбины Башенной, будет подаваться на гидроагрегаты Нихалойской малой ГЭС. Две станции будут работать как единый комплекс, что обеспечит их максимальную эффективность.