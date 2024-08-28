ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения северо-запада Башкирии

Нефтекамские электрические сети ООО «Башкирэнерго» работают над повышением надежности электроснабжения потребителей. Так, на подстанции «Русский Ангасяк» в Дюртюлинском районе сетевики меняют масляный выключатель 35 кВ на современный элегазовый. Это снизит пожароопасность, трудозатраты при выполнении ремонтов и повысит надежность работы электроустановок.

Кроме того, подрядная организация приступает к замене оборудования на подстанции «Иликеево» в Балтачевском районе. Здесь вместо морально и физически устаревших отделителей и короткозамыкателей (ОД-КЗ) 110 кВ так же установят новые выключатели. Помимо этого, будут смонтированы трансформаторы тока и разъединители 110 кВ. Еще один новый вакуумный выключатель 10 кВ в скором времени появится и на подстанции «Бердяш» в Караидельском районе.