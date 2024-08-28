«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения шести населенных пунктов Можайского городского округа

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Можайского городского округа в ходе подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. продолжает комплекс технических мероприятий по обновлению оборудования распределительной сети (0,4; 6-10 кВ).

Специалисты Можайского РЭС западного филиала компании выполнили комплексный ремонт трансформаторных подстанций в деревнях Кукарино, Шиколово, Аникино и в СНТ «Искона» (вблизи деревни Ханево), где суммарно проживает порядка 400 жителей.

Помимо этого, выполнен капитальный ремонт линий электропередачи. Так, на улице Гжатская в городе Можайске, где проживает порядка 316 жителей, на участке воздушной линии (ВЛ) 10 кВ энергетики заменили 455 метров алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод, а также смонтировали 45 новых изоляторов и 5 опор. В деревне Шаликово на участке ВЛ 0,4 кВ установили 6 новых опор.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надежное электроснабжение потребителей Можайского г.о.

Работы продолжаются.