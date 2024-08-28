«Россети Юг» повысили качество электроснабжения в Харабалинском районе Астраханской области

С начала 2024 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» провели техническое обслуживание и отремонтировали в распределительной сети 0,4-10 кВ Харабалинского района Астраханской области 114 комплектных трансформаторных подстанций и 40 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения почти 40 тысяч жителей муниципального образования.

Например, в микрорайоне «Тепличный» г. Харабали энергетики заменили на ЛЭП 300 метров провода. Из них 180 метров – на самонесущий изолированный (СИП) с улучшенными характеристиками. Он обладает повышенной прочностью, а его использование позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить риски травм и незаконных подключений. Кроме того, специалисты «Астраханьэнерго» вынесли за границы дворов жилых домов восемь опор ЛЭП и укрепили их, а также установили дополнительных опоры.