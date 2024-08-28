Участок дороги Дюртюли-Ачит в Пермском крае готов более чем на 60%

На втором этапе строительства трассы Дюртюли-Ачит, который проходит по территории Пермского края и станет продолжением М-12 «Восток», дорожная одежда устроена на 65 км. Продолжается возведение основания из щебеночно-песчаной смеси и укладка слоев дорожного покрытия из асфальтобетона.

На участке протяженностью 93 км работы ведутся круглосуточно. Завершается переустройство инженерных коммуникаций и устройство земляного полотна насыпи.

Особенностью Пермского края является наличие карстовых пород. Поэтому пристальное внимание уделено монтажу специальной системы мониторинга таких пород. Контроль их состояния в режиме реального времени будет вестись с помощью специальной контрольно-оповестительной системы. Это эффективный метод противокарстовой защиты, позволяющий безопасно осваивать участки. Также завершены работы по тампонажу карстовых полостей в Октябрьском городском округе Пермского края.

Проводятся работы по планировке и укреплению откосов, завершено строительство всех водопропускных труб.

Кроме того, мостовики заканчивают работы по строительству 31 искусственных сооружений, среди которых 7 мостов, в том числе через реку Малую Сарану. Высота его русловых опор сопоставима с 8-этажным зданием — более 24 метров.

В Пермском крае строятся две транспортные развязки для связи с существующей сетью местных дорог. Одна – на пересечении с дорогой «Щучье Озеро – Явгильдино», вторая – с дорогой «Голдыри – Орда – Октябрьский». Для удобства автомобилистов организуют две зеркальные многофункциональные зоны дорожного сервиса.

Построены 10 экопереходов тоннельного типа. Их местоположение выбрано с учетом путей миграции диких животных.

При строительстве второго этапа дороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае задействованы 4600 человек и 1400 единиц дорожно-строительной техники. Его общая протяжённость - 93 км. Новая трасса в Пермском крае — это один из трёх этапов масштабного строительства продолжения дороги М-12 «Восток» от города Дюртюли до посёлка Ачит. Ещё два участка проходят через Республику Башкортостан и Свердловскую область.