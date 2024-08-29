Андриан Карабут назначен заместителем председателя Алюминиевой Ассоциации
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Андриан Станиславович Карабут занимает должность заместителя председателя Алюминиевой Ассоциации.
Андриан Карабут окончил юридический факультет Московского государственного университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Конституционное и муниципальное право», а также факультет менеджмента НИУ ВШЭ по специальности «Экономика управления компанией». В настоящее время является аспирантом МГУ им. М.В. Ломоносова.
До прихода в Ассоциацию Андриан Карабут работал в ОК Русал директором направления дирекции по правовым вопросам, курировал юридический департамент УК «Сибирская генерирующая компания», а также занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию ОАО «Южный Речной Порт».
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