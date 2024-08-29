Правительство дополнительно выделило более 2 млрд рублей на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры в новых регионах

Из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено свыше 2 млрд рублей на закупку электрооборудования для формирования материально-технического резерва в новых регионах. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью выделенных средств будут закуплены оборудование, материалы и кабельная продукция, необходимые для стабильной работы объектов электроэнергетики на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Эти средства позволят оперативно устранять возникающие неисправности системы электроснабжения, своевременно осуществлять её обслуживание, приобретать современные отечественные устройства и комплектующие, чтобы люди, промышленные и социальные объекты новых регионов были обеспечены светом», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 29 августа.

Глава кабмина напомнил, что ранее новым регионам уже было направлено около 6 млрд рублей на закупку электрооборудования и свыше 1 млрд рублей на восстановление распределительных сетей.

Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, которая была утверждена Правительством в апреле 2023 года.