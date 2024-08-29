Режкабель делится результатами благотворительных проектов в Режевском ГО

Поддержка образовательных, культурных и спортивных учреждений Режевского городского округа — одно из ключевых направлений благотворительности завода. Режкабель участвует в благоустройстве спортивных объектов и в организации мероприятий, делая спорт доступным для горожан разных возрастов. Так, в начале этого года Режевской кабельный завод в очередной раз стал спонсором соревнований по традиционному зимнему эндуро, которые являлись первой частью V этапа зимнего кубка PRO-Enduro «Motiko».

Также предприятие оказало помощь спортивно-оздоровительному комплексу «САТУРН». Были закуплены новые футбольные ворота, которые позволили трём группам, состоящим из пятидесяти ребят, проводить в Реже тренировки и соревнования на более высоком уровне.

Вместе с тем, завод активно участвует в жизни города. В этом году предприятие в рамках благотворительной деятельности оказало помощь в организации культурного досуга жителей. На День молодёжи была приглашена музыкальная группа, которая украсила праздник своим выступлением. А на День города организован детский контактный зоопарк.

Режевской кабельный завод продолжит инвестировать в социальные и благотворительные программы для развития региона. Благодаря этому, предприятие способствует улучшению инфраструктуры и созданию благоприятных условий для жизни населения.