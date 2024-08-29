В Троицком административном округе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий

Участок расположен недалеко от Калужского шоссе и имеет хорошую транспортную доступность. После реализации проекта редевелопмента будет создано более 100 рабочих мест.

В Краснопахорском районе (Троицкий округ) реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом займется правообладатель земли. Собственник выступил с инициативой о реализации проекта, с ним заключен соответствующий договор. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил с правообладателем договор о комплексном развитии участка площадью 6,74 гектара в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Здесь появится комплексная малоэтажная застройка площадью свыше 21 тысячи квадратных метров. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются в 2,5 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 45 миллионов рублей. После реализации проекта будет создано более 100 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок расположен недалеко от Калужского шоссе. У него хорошая транспортная доступность.

«По проекту на территории возведут коттеджный поселок площадью 16,12 тысячи квадратных метров. Рядом появятся объекты общественно-делового назначения площадью 5,42 тысячи квадратных метров, в том числе магазины, кафе, рестораны. Кроме того, на участке разместят детские и спортивные площадки, объекты бытового обслуживания и парковки. В новом жилом квартале проложат дороги и разобьют парковые зоны», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор с правообладателем заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить запланированные работы.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.