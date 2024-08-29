На СИГРЭ представлены результаты работы российских ученых

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о своих результатах за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года. Ключевые моменты В первом полугодии 2024 года неопределённость в мировой экономике и слабый спрос, ухудшение конъюнктуры и новые ограничения для российского металла на мировых рынках, прежде всего премиальных, а также слабость мировых цен продолжали ок...