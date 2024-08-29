На СИГРЭ представлены результаты работы российских ученых
В рамках работы 50-ой сессии СИГРЭ в Париже были заслушаны 38 стендовых докладов российских ученых в области развития электроэнергетики.
Доклад «Ограничение коммутационных перенапряжений как способ повышения надежности силовых кабельных линий» вниманию делегатов конгресса представил начальник Отдела перспективных разработок АО «ЭНЕРГИЯ+21» Ян Коростелев.
Авторами работы являются:
- Ян Коростелев (ПО «ФОРЭНЕРГО», ЮурГУ);
- Антон Коржов (ЮУрГУ);
- Расим Бабаев (ЮУрГУ);
- Валерий Сафонов (ЮУрГУ);
- Михаил Дзюба (ЮУрГУ).
Исследования проведены при поддержке Российского Научного Фонда (РНФ).
Доклад вызвал живой интерес профессиональной аудитории. Тема стареющих кабелей и повышения надёжности кабельных распределительных сетей является актуальной - с подобными проблемами постоянно сталкиваются во всём мире. Особенно доклад заинтересовал представителей сетевых городских электрохозяйств стран-участниц СИГРЭ.
Мы искренне рады поздравить наших ученых с блестящей работой! Гордимся вашими достижениями в развитии российской и мировой электроэнергетики!