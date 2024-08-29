«Россети Кубань» подготовили к осенне-зимнему периоду подстанцию «Шовгеновская» в Адыгее

Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт и техническое обслуживание подстанции 110 кВ «Шовгеновская» в Шовгеновском районе Республики Адыгея. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения объектов социальной и агропромышленной инфраструктуры, а также сельских поселений муниципального образования с общей численностью населения свыше 16 тысяч человек.

В силовом трансформаторе энергообъекта специалисты осуществили замену привода и капитальный ремонт переключающего устройства регулировки напряжения под нагрузкой, провели очистку и заливку трансформаторного масла в бак.

Всего в рамках ремонтной программы энергокомпании с начала текущего года специалисты Адыгейских электрических сетей выполнили ремонт оборудования 37 подстанций 35-110 кВ. Мероприятия по подготовке высоковольтных электрических сетей к предстоящему осенне-зимний периоду продолжаются.

В зоне ответственности филиала Адыгейские электрические сети расположено 60 подстанций 35-110 кВ. Энергообъекты обеспечивают подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея