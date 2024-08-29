ВЭБ.РФ предоставил 4 млрд рублей льготного кредита на модернизацию аэропорта в Благовещенске

5 часов назад
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Источник:
вэб.рф
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ВЭБ.РФ в полном объеме предоставил льготное финансирование в размере 4 млрд рублей на модернизацию международного аэропорта в Благовещенске. Средства будут направлены на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, закупку технологического оборудования.

Проект признан приоритетным на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики; является один из ключевых проектов мастер-плана, разработанного при поддержке ВЭБ.РФ

Всего для строительства нового аэровокзального комплекса и аэродромной инфраструктуры в аэропорту Благовещенска (Игнатьево) ВЭБ.РФ предоставит 12,1 млрд рублей. Помимо льготного кредита, в проект будет привлечено 8,1 млрд рублей рыночного кредита.

Авиация - это основной вид транспорта в Амурской области как при межрегиональных перевозках, так и при внутренних перевозках малыми воздушными судами. Новый пассажирский терминал с пропускной способностью до 1 тыс. пассажиров в час позволит обеспечить безопасность полетов, повысить качество обслуживания пассажиров, увеличить туристический поток, повысить авиамобильность жителей Амурской области, а также расширить трансграничное сотрудничество с Китаем.

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