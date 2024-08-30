Факультет автоматизации построят для Набережночелнинского института КФУ

7 часов назад
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания для Набережночелнинского института Казанского федерального университета в городе Набережные Челны. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Работы запланированы по адресу: проспект Мира, XVIа жилой район. Внутри корпуса откроется факультет автоматизации.

«Казанский федеральный университет – один из старейших в России. Он был основан в 1804 году. А Набережночелнинский институт – это первый филиал КФУ в регионе. Однако сейчас ему предстоит трансформация: принято решение о переформатировании его в технический университет. Таким образом планируется повысить качество образования и скорость ответа на современные вызовы со стороны производств», – сказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.

Так, на участке площадью три гектара появится 14-этажное здание. Внутри запланированы ультрасовременные помещения:

  • - классы робототехники, приборостроения, экспериментального автомобилестроения и компьютерного моделирования;
  • - многофункциональные аудитории;
  • - лаборатории экспериментального автомобилестроения, робототехники и приборостроения;
  • - лаборатория лазерных и аддитивных технологий;
  • - лаборатория разработки и исследования перспективных материалов;
  • - лаборатории интеллектуального управления транспортными системами и компьютерного моделирования;
  • - лаборатория литейных технологий;
  • - лаборатория горячей и холодной штамповки;
  • - лаборатория механообработки;
  • - лаборатория надежности и предиктивной диагностики автомобилей;
  • - лаборатория автомобильной электрики и электроники;
  • - лаборатория компьютерного и гибридного моделирования;
  • - лаборатория исследования потребительских свойств автомобиля;
  • - мастерские;
  • - конференц-холл;
  • - интерактивные залы для презентаций;
  • - актовый зал на 600 мест;
  • - административные помещения.

Территорию благоустроят – разобьют газон, высадят деревья и кустарники.

Застройщик – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Проектировщик – ГУП «Татинвестгражданпроект».

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