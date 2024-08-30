Факультет автоматизации построят для Набережночелнинского института КФУ
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания для Набережночелнинского института Казанского федерального университета в городе Набережные Челны. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.
Работы запланированы по адресу: проспект Мира, XVIа жилой район. Внутри корпуса откроется факультет автоматизации.
«Казанский федеральный университет – один из старейших в России. Он был основан в 1804 году. А Набережночелнинский институт – это первый филиал КФУ в регионе. Однако сейчас ему предстоит трансформация: принято решение о переформатировании его в технический университет. Таким образом планируется повысить качество образования и скорость ответа на современные вызовы со стороны производств», – сказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.
Так, на участке площадью три гектара появится 14-этажное здание. Внутри запланированы ультрасовременные помещения:
- - классы робототехники, приборостроения, экспериментального автомобилестроения и компьютерного моделирования;
- - многофункциональные аудитории;
- - лаборатории экспериментального автомобилестроения, робототехники и приборостроения;
- - лаборатория лазерных и аддитивных технологий;
- - лаборатория разработки и исследования перспективных материалов;
- - лаборатории интеллектуального управления транспортными системами и компьютерного моделирования;
- - лаборатория литейных технологий;
- - лаборатория горячей и холодной штамповки;
- - лаборатория механообработки;
- - лаборатория надежности и предиктивной диагностики автомобилей;
- - лаборатория автомобильной электрики и электроники;
- - лаборатория компьютерного и гибридного моделирования;
- - лаборатория исследования потребительских свойств автомобиля;
- - мастерские;
- - конференц-холл;
- - интерактивные залы для презентаций;
- - актовый зал на 600 мест;
- - административные помещения.
Территорию благоустроят – разобьют газон, высадят деревья и кустарники.
Застройщик – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Проектировщик – ГУП «Татинвестгражданпроект».