Факультет автоматизации построят для Набережночелнинского института КФУ

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания для Набережночелнинского института Казанского федерального университета в городе Набережные Челны. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Работы запланированы по адресу: проспект Мира, XVIа жилой район. Внутри корпуса откроется факультет автоматизации.

«Казанский федеральный университет – один из старейших в России. Он был основан в 1804 году. А Набережночелнинский институт – это первый филиал КФУ в регионе. Однако сейчас ему предстоит трансформация: принято решение о переформатировании его в технический университет. Таким образом планируется повысить качество образования и скорость ответа на современные вызовы со стороны производств», – сказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.