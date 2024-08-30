Молодой специалист Системного оператора на Сессии СИГРЭ представил новый подход к регулированию частоты в автономных энергосистемах

На 50-й Сессии СИГРЭ в Париже главный специалист Филиала Системного оператора Новосибирское РДУ Глеб Нестеренко выступил с докладом, посвященным использованию систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) в автоматическом регулировании частоты тока в изолированных системах электроснабжения с автономными генераторными установками (автономных энергосистемах).

Доклад стал единственной работой от молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ, отобранной для участия в международном форуме.

Молодой специалист Системного оператора предложил новый способ регулирования частоты тока в автономной энергосистеме с помощью СНЭЭ, который позволяет уменьшить колебания частоты до уровня ±0,2 Гц, установленного в 1-й синхронной зоне ЕЭС России.

По мнению Глеба Нестеренко, использование СНЭЭ в регулировании частоты расширяет область применения объектов ВИЭ-генерации и газопоршневых установок в изолированных энергосистемах с резкопеременной нагрузкой, поскольку исключает ударные изменения частоты, связанные с нестабильностью выработки электроэнергии и характером энергопотребления отдельных видов промышленной нагрузки.

«Мировая практика показывает, что накопители энергии являются востребованным и высокоэффективным средством регулирования частоты. Их участие в регулировании частоты предусмотрено в 55 % проектов СНЭЭ по всему миру. В России накопители энергии не привлекаются к регулированию частоты, хотя являются перспективным решением, прежде всего для автономных энергосистем», – отметил Глеб Нестеренко.

Предложенная в докладе концепция системы автоматического регулирования частоты в энергосистеме с автономными гибридными энергоустановками (АГЭУ) предполагает использование возможностей СНЭЭ и традиционной генерации, создание резерва мощности СЭС (в случае невозможности участия накопителей энергии в регулировании частоты) и распределение управляющих воздействий между СНЭЭ и СЭС в зависимости от уровня заряда накопителя. Этот уровень будет поддерживаться автоматически по специальному алгоритму, который определяет величину управляющего воздействия, исходя из фактического заряда накопителя.

Для проверки нового подхода была построена математическая модель автономной энергосистемы, включающая дизель-генераторную установку (ДГУ), СЭС и СНЭЭ. Апробация показала, что максимальное отклонение частоты в зависимости от расчётного графика нагрузки и параметров регулятора ДГУ составило от 0,045 до 0,137 Гц.