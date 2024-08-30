Nexans пригрозила отказом от прокладки электрокабеля между Грецией и Кипром

Производитель кабельно-проводниковой продукции Nexans пригрозил отказом от изготовления подводного электрокабеля и его прокладки для соединения энергосистем Греции и Кипра (Great Sea Interconnector, GSI), если не будут урегулированы спорные вопросы между греческой и кипрской сторонами. Об этом сообщает информационный портал capital.gr.

По его информации, свой ультиматум компания Nexans, производящая электрокабель для GSI, изложила в письме с требованием урегулировать нерешенные нормативные вопросы, чтобы компания-оператор греческой национальной электрической сети ADMIE предоставила ей окончательный заказ. В противном случае она приостановит работы по производству кабеля к 2 сентября.

В своем письме Nexans возлагает ответственность за возможную приостановку производства электрокабеля на Управление по регулированию энергетики Кипра (CERA). Ожидается, что вовлеченные стороны примут участие в новых видеоконференциях, чтобы найти выход из предстоящего тупика, пусть даже в последний момент. В письме Nexans также заметила, что, несмотря на отсутствие официального заказа от ADMIE, она продолжит производить кабель, если поступит официальная информация об устранении существующих нормативных препятствий, отмечает издание.

По сведениям портала, в контактах с кипрской стороной возникли две главные проблемы. Одна касается периода участия Кипра в оплате проекта (с просьбой со стороны ADMIE начать его с запуском работ). Вторая проблема касается принятия Кипром прогнозируемого геополитического риска проекта.

Греческий экономический портал "Икономикос тахидромос" ранее отмечал, что план инвестирования €2 млрд в прокладку электрического кабеля для соединения энергосистем Греции и Кипра может провалиться из-за позиции кипрской стороны. По его словам, неудачей завершилась последняя видеоконференция между заместителем министра окружающей среды и энергетики Греции Александрой Сдуку, президентом и председателем совета директоров компании ADMIE Маносом Манусакисом, представителями Министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра и регуляторов двух стран в сфере электроэнергии. В ходе видеоконференции кипрская сторона настаивала на своей позиции, согласно которой кипрские потребители не должны быть обременены стоимостью реализации проекта GSI. Для него уже зарезервировано финансирование в размере €657 млн из фондов ЕС.

Однако, как следует из исследования, нагрузка на киприотов от прокладки подводного электрокабеля составит всего 0,6 евроцента за киловатт-час, отмечал "Икономикос тахидромос". В то же время благодаря новой системе передачи электроэнергии кипрский рынок выиграет от получения дешевой зеленой энергии. Это приведет к усилению конкуренции на острове и снижению затрат на электроэнергию.