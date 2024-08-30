Проекты Группы «Интер РАО» победили в отборе на строительство новых генерирующих мощностей

Проекты по строительству двух энергоблоков суммарной установленной мощностью 460 МВт на Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае были отобраны Системным оператором ЕЭС России для поставки мощности на оптовый рынок с 1 июля 2029 года.

Каждый энергоблок мощностью 230 МВт будет включать в себя паросиловые установки, основным топливом для которых будет уголь. Основное оборудование, предполагаемое к поставке, будет произведено российскими энергомашиностроительными предприятиями, в том числе входящими в состав Группы «Интер РАО».

Необходимость строительства новых энергоблоков Харанорской ГРЭС вызвана формирующимся дефицитом мощности в Забайкальском крае, где располагаются крупные горно-добывающие и перерабатывающие предприятия. С вводом новых энергомощностей будет обеспечена надёжность энергоснабжения промышленности региона.