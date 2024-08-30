Системный оператор представил СИГРЭ российский опыт решения задач устойчивости энергосистем в период глобальной трансформации

В Париже на 50-й сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, CIGRE) представители Системного оператора выступили с докладами по ключевым вопросам функционирования и развития электроэнергетики.

Доклады работников Системного оператора были посвящены отдельным проблемам обеспечения устойчивости энергосистем в условиях глобальной трансформации и планирования их перспективного развития.

Основными темами выступлений стали:

опыт натурных испытаний систем регулирования энергоблоков электростанций;

методики настройки, испытаний и проверки функционирования автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов при их вводе в эксплуатацию;

подходы к планированию развития энергосистем в эпоху энергоперехода;

перспективы применения распределенных систем накопления энергии в островных энергосистемах;

определение нормативности возмущений как основной инструмент обеспечения надежного функционирования энергосистемы;

верификация данных при моделировании энергосистем;

повышение точности прогнозирования выработки ВИЭ;

обработка и представление больших данных при анализе низкочастотных колебаний.

Энергетики разных стран ознакомились с наработками Системного оператора по использованию синхронизированных векторных измерений в системах управления режимами. Также специалисты АО «СО ЕЭС» представили обзор наиболее перспективных решений в сфере прогнозирования работы ВИЭ-генерации, отличающейся высокой метеозависимостью, поделились информацией о реализованных проектах по определению требуемых объемов резервирования активной мощности для компенсации возникающих отклонений и пропускной способности сети и рассказали о подходах по автоматизации верификации данных информационных моделей, основанных на технологии CIM.

Отдельный доклад был посвящен реализованному с 2023 года переходу к новой модели планирования перспективного развития энергосистемы России, ее ключевым особенностям и преимуществам.

Всего на сессии СИГРЭ—2024 годы со стороны Системного оператора представлено 10 из отобранных на сессию 38 российских докладов.

Участники также посетили Техническую выставку и ознакомились с представленными на ней передовыми достижениями в сфере электроэнергетики.

О СИГРЭ

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques — Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) — неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в области электроэнергетических систем. Создана во Франции в 1921 году.

Системный оператор является коллективным членом CIGRE со времени своего основания в 2002 году. Специалисты компании представляют Россию в четырех из 16 исследовательских комитетов CIGRE: комитете B5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С2 «Функционирование и управление энергосистем», D2 «Информационные системы, телекоммуникации и кибербезопасность».

Регулярное участие в работе сессий CIGRE в Системном операторе рассматривается как эффективный инструмент выстраивания конструктивного диалога с международным сообществом по актуальным вопросам развития энергетики, интенсификации обмена опытом, ознакомления с новейшими достижениями и глобальными тенденциями в сфере технологий управления энергосистемами.