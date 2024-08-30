В Корсакове приступили к реконструкции южной части глубоководного порта

На территории Корсаковского порта приступили к ремонтным работам. Подрядчик планирует отремонтировать и модернизировать парк специализированной портовой техники, провести реконструкцию причалов, зон хранения грузов и подходных путей. Объект вошел в состав Северного морского пути – это значительно сократит время и затраты на доставку грузов из Европы в Азию.

Официальный старт работам дал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что проект позволит создать новые рабочие места, налоговые доходы в бюджет.

- Сегодня произошло историческое событие. Мы приступили к поэтапной модернизации Корсаковского морского порта. Фактически здесь будет проведена работа и по дноуглублению, и по реконструкции гидросооружений. Это будет в будущем порт-убежище. То есть глубоководный порт-убежище, который будет находиться в центре торговых путей Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоит отметить, что порт Корсаков продолжает функционировать в штатном режиме, принимать и отправлять суда – уже через несколько дней сюда причалит судно «Леди Д», которое впервые доставит на Сахалин контейнеры с грузом по Северному морскому пути, - добавил Валерий Лимаренко.

Как рассказал главный инженер ФГУП «Нацрыбресурс», на территории порта уже работает техника по демонтажу причальных набережных и стенок, в течение месяца работы будут закончены. На первом причале будет создан искусственный земельный участок. Кроме того, подрядчик уже заказал 500 тысяч тонн шпунта, его доставка запланирована в сентябре.

- Рыбный порт будет представлять большую причальную стенку. 800 погонных метров, но будет два больших причала. Первый будет взят за основу. Он будет шире и будет длиннее на 70 метров. И здесь будет также установлен пункт пропуска, рыбаки смогут сюда заходить и разгружаться. И будет второй современный причал. Кроме новых конструкций, мы сделаем глубину дна порядка 9 метров и выше. Соответственно, новые рыболовецкие суда могут приходить с 2026 года, швартоваться, разгружать свою рыбу, - поделился Михаил Степанов.

Для стабильного обслуживания судов необходимо выполнить капитальный ремонт причалов №1, 2 и 3 Южного пирса, а также для снятия навигационных ограничений требуется построить гидротехнические сооружения, которые должны соответствовать нормативным стандартам, иметь ливневую канализацию и возможность подключения берегового электропитания. В части обеспечения технологических процессов для осуществления погрузо-разгрузочных работ необходим капитальный ремонт автомобильного моста, при этом опоры и покрытие моста должны позволять работать под усиленной нагрузкой.

Реализация проекта «Реконструкция Южного грузового района» в морском порту Корсакова позволит области раскрыть транспортный потенциал и стать участником в существующих и потенциальных международных транспортных коридорах.

Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» отметил, что подобный объект компания будет строить впервые, но тем не менее, порт будет сдан в срок.

- На Сахалине мы в первый раз, но по нашей практике всегда все объекты мы строим в срок, с достойным качеством. Развитие Сахалина — это, естественно, и развитие России. Хотел поблагодарить заказчика, естественно, правительства Сахалинской области, за то, что объект сегодня уже начат, и мы приступили к работам, окончание у нас через 25 месяцев, — Николай Руссу, генеральный директор акционерного общества «Мостострой-11».

В Корсакове также планируют создать международный контейнерный терминал, верфь по строительству судов из композитных материалов, мощности по хранению рыбы и морепродуктов. На реконструкцию «Рыбного порта» уйдёт 6,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. За счёт этих средств грузооборот должен вырасти со 150 000 до 400 000 тонн рыбной продукции.

Напомним, что соглашение о развитии Корсаковского морского торгового порта правительство Сахалинской области заключило летом на полях Петербургского международного экономического форума.