В Омской области в строительство логопарков вложат около 30 млрд рублей

Объем инвестиций в создание и развитие логистических комплексов до 2028 года в Омской области составит около 30 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Виталий Хоценко.

"Мы в регионе строим логопарк "Солнечный", первую очередь уже ввели. "Пятерочка" построила первый базовый объект, <...> и "Магнит", и "Сбермаркет", и многие другие компании у нас базируются. Будет больше 500 тыс. кв. м в логопарке "Солнечный". Еще один новый логопарк строится. Wildberries у нас строит большой объект под себя", - рассказал губернатор, добавив, что суммарный объем инвестиций составляет около 30 млрд рублей.

Хоценко отметил, что ведутся переговоры еще с несколькими инвесторами о строительстве трансмодальных логистических центров. Он подчеркнул, что экономика переориентировалась на восточное направление - Китай, страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается рост грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

Первый объект логопарка "Солнечный" открылся в Омске в ноябре 2023 года. Распределительный центр площадью более 30 тыс. кв. м обслуживает торговую сеть "Пятерочка" в Омской области и соседних регионах.