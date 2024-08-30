В Оренбурге идет подготовка к строительству моста через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых

В октябре начнется демонтаж старого законсервированного моста (верхового) через реку Сакмару, который не эксплуатируется с 80-х годов. Он находится рядом с действующим автомобильным мостом (низовым), справа по ходу движения из города Оренбурга в сторону Самары. К строительству нового сооружения планируется приступить во II квартале 2025 года. Генеральный подрядчик – АО «Дорожно-строительная компания «Автобан» (г. Москва).

Новое сооружение будет соответствовать всем современным требованиям, в частности, по способности выдерживать тяжеловесные транспортные средства массой до 100 тонн. Его протяженность – 300 метров, основа – металлоконструкции. На время работ движение транспорта будет проходить по действующему низовому мосту.

Решение о реконструкции мостового перехода через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых в областном центре губернатор Денис Паслер принял в 2023 году.

Мостовой переход через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых обеспечивает транзит в сторону Самары по федеральной трассе. Это стратегический инфраструктурный объект. Действующий низовой мост уже не обеспечивает пропускную способность и безопасность движения. С 1972 года он ни разу не ремонтировался капитально. Планируется, что на втором этапе будет проведена и его реконструкция. Таким образом, здесь будут два автомобильных моста, оба – с двумя полосами движения в каждую сторону.



В планах 2024 года ремонт 17 мостов и путепроводов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» общей протяженностью более 1 километра. Четыре объекта уже сданы в эксплуатацию. Мост через реку Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых – самый крупный мостовой объект этого года.