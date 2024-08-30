В Якутии разработали план комплексного развития Северо-Восточной горнорудной провинции до 2035 года

Министерство промышленности и геологии Якутии подготовило План развития горнодобывающей промышленности Северо-Востока республики, нацеленный на увеличение добычи твердых полезных ископаемых, в частности золота, до 2035 года. Проект назван «Развитие Северо-Восточной горнорудной провинции». Соответствующую директиву подписал глава Якутии Айсен Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Задачи проекта расписаны более чем на 10 лет вперед

Цель комплексного плана – расширить и вовлечь в эксплуатацию минерально-сырьевую базу за счет перспективных месторождений в районах Северо-Восточной горнорудной провинции. В проект вошли пять улусов – Усть-Янский, Верхоянский, Томпонский, Оймяконский и Усть-Майский.

Стратегическая задача до 2035 года — увеличить в районах провинции добычу золота до 31 тонны, это прирастит вклад провинции с 37% до 50% в показатели Якутии. Вырастет добыча серебра – до 401 тонны, олова – до 3 000 тонн, а также цинка, свинца, вольфрама, редкоземельных и стратегических металлов, востребованных промышленностью страны.

Кроме того, в проект вошли и сурьмяные месторождения в Оймяконском районе. Потенциал добычи стратегической для промышленности сурьмы в Якутии достигает 30 000 тонн в год.

«Новые перспективы для развития экономики республики открывает дальнейшее развитие производств в районах. Примеры уже сегодня — Нежданинское, Верхне-Менкече, Вертикальное, Тирехтях, на очереди — Кючус, Агылкинское, Сардана, Депутатское и другие. Они также вошли в комплексный план развития по наращиванию горнодобывающего сектора», — отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

В ходе реализации проекта совместно с Минприроды России, Роснедра, научными институтами, компаниями планируются и геологоразведочные работы с применением современных технологий для безопасного и рационального извлечения полезных ископаемых. В Якутии с учëтом решений Президента страны намерены усилить геологоразведку и создать условия для ускоренного запуска в Северо-Восточной горнорудной провинции производств по добыче и переработке твердого сырья. Это может обеспечить ключевые потребности отечественной промышленности.

Как считают эксперты, одним из преимуществ комплексного развития месторождений на этих территориях является доступ к судоходству по Севморпути, что облегчит завоз товарно-материальных ценностей на удаленные участки недр.

Взаимный интерес

Сегодня промышленность – это более 60% ВРП Якутии. Большую часть госбюджета региона формируют недропользователи. Реализация плана развития Северо-Восточной горнорудной провинции увеличит налоги в бюджет районов к 2030 году – более чем на 270 млн рублей в год, а сам бюджет республики ежегодно получит дополнительно свыше 7 млрд рублей.

Средства направят на социальные и экономические нужды, в том числе и сами предприятия в рамках соглашений и своих программ готовы софинансировать строительство соцобъектов. Так, компания «Полиметалл» направила более 300 млн рублей на социально-экономическую поддержку Томпонского и Верхоянского районов.

Кроме того, региональный проект предполагает и развитие энергетики. Сегодня в поселке Усть-Куйга в Якутии продолжается строительство АСММ. Станция будет обеспечивать электричеством промышленные предприятия, в том числе золоторудное месторождение Кючус, а также месторождения олова Депутатское и Тирехтях.

Подобные проекты станут надежным и чистым источником тепла для жителей отдаленных территорий с изолированной энергосистемой.

«Реализация комплексного плана Северо-Восточной горнорудной провинции даст дополнительный импульс к развитию Севера. Рост экономики на этих территориях будет обеспечен проектами добычи полезных ископаемых, энергетики и транспорта. Наш 11-летний план создаст жителям пяти улусов более 10 тысяч новых рабочих мест, приоритет по которым будет уделëн именно местным специалистам», — рассказал министр Максим Терещенко.

Напомним, что промышленность Якутии обеспечивает работой более чем 100 000 людей с опорой на местных жителей.