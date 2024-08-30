«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил в серийное производство новый вид кабеля
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Технологи Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустили в серийное производство новый вид кабеля – герметизированный самонесущий изолированный провод (СИПг). Он используется для прокладки воздушных линий электропередач, ввода электричества в здания, разводки сетей по территории объекта.
Герметизированный СИПг в качестве дополнительного элемента содержит водоблокирующие волокна, которые исключают продольное распространение воды при ее попадании в местах крепления или повреждения электрической или защитной изоляции. Такой провод предпочтительнее использовать для прокладки линий в местах с повышенной влажностью.
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