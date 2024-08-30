Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил два проекта с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», расположенной в Дзержинске Нижегородской области, поддержал заявки ООО «Руссилика» на реализацию проекта и ООО «Первый завод» на расширение реализуемого проекта.



В заседании приняли участие заместители губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и Егор Поляков, а также министр экономики и инвестиций региона Денис Исмагилов.

«Сегодня одобрили еще два проекта на очень внушительную общую сумму — более 20 миллиардов рублей. Одна компания планирует увеличить объем инвестиций в свой проект и выпуск продукции, создать дополнительные рабочие места. Вторая компания уже строит завод и планирует возвести еще один такой же, создав новое юрлицо», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В свою очередь, Андрей Саносян подчеркнул, что на сегодняшний день экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» одобрил реализацию 35 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций по которым превышает 100 млрд рублей.

«Таким образом мы получаем заполняемость площадки более 50 процентов. Это серьезный показатель за такой небольшой срок работы* по привлечению резидентов на новую государственную площадку. Сейчас мы делаем ставку на создание высокопроизводительных рабочих мест. Ситуация с кадрами требует от инвесторов и от органов власти искать такие технологии и варианты производств, чтобы брать не количеством рабочих мест, а высокой производительностью», — сказал Андрей Саносян.

ООО «Руссилика» планирует построить завод по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Эти материалы применяются в производстве шин и резинотехнических изделий, в химической промышленности и пищевом производстве, а также в нефтепереработке, в производстве трансформаторной стали, клеев, бумаги, эмульсионных красок, строительных материалов. Объем инвестиций составляет почти 19 млрд рублей, планируется создать более 100 рабочих мест.

«Мы уже ведем строительство первой очереди завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Сейчас намерены масштабировать проект. Планируем начать строительство точно такого же предприятия в Дзержинске на площади почти 26 гектаров уже в начале следующего года, а запустить его — в 2029 году», — отметил генеральный директор компании «Руссилика» Леонид Грош.

Напомним, что соглашение о намерениях по реализации данного инвестиционного проекта было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.



В свою очередь, ООО «Первый завод» намерено расширить проект по созданию производства строительных металлических конструкций, который был одобрен экспертным советом ОЭЗ «Кулибин» в августе 2023 года. Дополнительные инвестиции в размере 1,4 млрд рублей позволят увеличить объемы выпускаемой продукции и создать еще 70 рабочих мест. Всего на реализацию проекта будет направлено более 2,1 млрд рублей, планируется создание 162 рабочих мест.



Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает АО «Корпорация развития Нижегородской области».

«Перед Корпорацией развития как перед управляющей компанией ОЭЗ стоит задача создать для инвесторов на площадке максимально комфортные условия. Расширение производств уже действующих резидентов говорит о том, что эта работа ведется успешно. Бизнес верит в Нижегородскую область и ОЭЗ „Кулибин“, инвестируя в регион все больше средств», — сказал первый заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Александр Лялин.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск.



В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена до 724 гектаров. В состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез-Ока». Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% — в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получила прибыль.



Процедура получения статуса резидента включает в себя определение площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории г. о. г. Дзержинск. Кроме того, в управляющую компанию необходимо подать ряд документов: заявку на заключение соглашения, финансовую модель и паспорт инвестпроекта, копии учредительных документов, свидетельство о регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справку об отсутствии задолженности, документы, подтверждающие финансирование инвестпроекта. Далее инвестор проходит защиту проекта на экспертном совете, затем заключается трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает свидетельство, удостоверяющее регистрацию предприятия в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин». На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ «Кулибин» получила уже 31 компания.