«Росэлектроника» поставила первую партию промышленных аккумуляторов для телекома

7 часов назад
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Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил одному из российских операторов связи первую партию промышленных аккумуляторов для источников бесперебойного питания. Аппаратура способна работать при широком диапазоне температур и сохранять исходную емкость после перезарядки даже при падении напряжения ниже порогового уровня в течение длительного времени. Это позволяет обеспечить стабильную работу телекоммуникационного оборудования.

Основу источников бесперебойного питания составляют промышленные кислотно-свинцовые аккумуляторы, выполненные по AGM-технологии. Такие батареи применяются в составе источников резервного питания, например, на автоматизированных телефонных станциях, оборудовании автоматического оповещения по телефонной связи, серверах и обеспечивают бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования.

Производством батарей в составе «Росэлектроники» занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид». Для этих целей предприятие запустило производственную линию мощностью до 60 тысяч аккумуляторов в год.

«Выпускаемые предприятием промышленные аккумуляторы Oxide по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, которые ранее применялись в работе телекоммуникационного оборудования. В настоящий момент у нас заключены долгосрочные контракты на поставку с ключевыми операторами связи. До конца года планируем передать заказчикам около 10 тысяч изделий», - заявил генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

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