«Росэлектроника» поставила первую партию промышленных аккумуляторов для телекома
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил одному из российских операторов связи первую партию промышленных аккумуляторов для источников бесперебойного питания. Аппаратура способна работать при широком диапазоне температур и сохранять исходную емкость после перезарядки даже при падении напряжения ниже порогового уровня в течение длительного времени. Это позволяет обеспечить стабильную работу телекоммуникационного оборудования.
Основу источников бесперебойного питания составляют промышленные кислотно-свинцовые аккумуляторы, выполненные по AGM-технологии. Такие батареи применяются в составе источников резервного питания, например, на автоматизированных телефонных станциях, оборудовании автоматического оповещения по телефонной связи, серверах и обеспечивают бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования.
Производством батарей в составе «Росэлектроники» занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид». Для этих целей предприятие запустило производственную линию мощностью до 60 тысяч аккумуляторов в год.
«Выпускаемые предприятием промышленные аккумуляторы Oxide по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, которые ранее применялись в работе телекоммуникационного оборудования. В настоящий момент у нас заключены долгосрочные контракты на поставку с ключевыми операторами связи. До конца года планируем передать заказчикам около 10 тысяч изделий», - заявил генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.