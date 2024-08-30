«Россети Северный Кавказ» направят 1,8 млн рублей на ремонт ЛЭП для надежного электроснабжения г.Карабулака в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» ведут капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) «Старая – Карабулак». На реализацию технических мероприятий будет направлено порядка 1,8 млн рублей.

Энергообъект класса напряжения 35 кВ обеспечивает электроэнергией часть города Карабулака. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение более 8,6 тыс. человек и 20 социально значимых учреждений. В их числе Магасский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга», школы и детские сады, объекты «Ингушнефти», здравоохранения и правопорядка.

Энергетики заменят на линии электропередачи шесть километров ветхого провода. Вместо 234 изоляторов, выработавших ресурс, установят современные аналоги. Кроме того, рабочие бригады смонтируют на энергообъекте 36 птицезащитных устройств. Данное оборудование позволит обезопасить пернатых от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии – от технологических нарушений, вызванных коротким замыканием из-за жизнедеятельности птиц.

Работы выполняют девять специалистов службы линий электропередачи «Ингушэнерго». Задействованы три единицы спецтехники.

Комплекс мероприятий проводится в рамках подготовки сетевого комплекса Ингушетии к функционированию в сложных погодных условиях предстоящей зимы.