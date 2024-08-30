«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более тысячи новых потребителей в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за семь месяцев 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям 1 060 новых потребителей. Суммарная выданная мощность составила почти 24 мегаватта (МВт).

Большая часть выполненных заявок на технологическое присоединение приходится на объекты бытовых абонентов: 926 частных домовладений, личных подсобных хозяйств, садовых участков, гаражей.

Кроме того, энергетики обеспечили электроэнергией социально значимые учреждения, предприятия малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса. В том числе врачебную амбулаторию в Кировском районе, Дом культуры в Пригородном районе, четыре рыбных хозяйства в Ардонском и Кировском районах.

Всего в январе-июле текущего года в филиал «Севкавказэнерго» поступило более 1 550 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 84 МВт. По ним также ведутся соответствующие работы.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.