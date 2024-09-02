ЧЭАЗ готовит к отгрузке шкаф оперативного постоянного тока в морском исполнении

30 августа в рамках визита в Нефтегорский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на заводе ИНКАТЕХ. Здесь Глава региона пообщался с трудовым коллективом и обсудил с руководством завода дальнейшие планы развития предприятия Это уже второй визит Дмитрия Азарова на ИНКАТЕХ за два года. Губернатор смог оценить изменения, которые произошли на заводе за период его работы в составе...