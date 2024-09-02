До конца 2026 года 15 км трассы М-2 «Крым» в Орловской области станут четырехполосными

Капремонт проводится в Кромском и Троснянском районах на участке км 422 – км 437. Для увеличения его пропускной способности и повышения уровня безопасности проезжую часть расширяют с 7 до 14 м, а встречные потоки транспорта разделяют осевым барьерным ограждением.

Уже выполнен большой объем работ: специалисты спрямили продольный профиль дороги, что значительно улучшило видимость встречных автомобилей, построили пять новых железобетонных водопропускных труб. На первых пяти километрах с 422-го по 427-й км уложен верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, построены две дополнительные полосы движения, на разделительной полосе установлено барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка.

Для жителей деревни Подвилье и поселка Шоссе построены две автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары, установлены линии электроосвещения, а также организовано три пешеходных перехода – один из них, рядом со школой в поселке Шоссе, оборудуют светофором с кнопкой вызова. На следующем участке до села Жерновец уложили верхний слой дорожной одежды. В итоге движение по четырем полосам обеспечено на 11 км дороги.

Основные работы сейчас развернуты в районе деревни Нижнее Муханово, а также у существующей транспортной развязки на пересечении с трассой А-142 Тросна-Калиновка. Здесь специалисты устраивают новое дорожное основание и нижние слои дорожного покрытия.

Согласно заключенному контракту, срок завершения капремонта – ноябрь 2026 года. Однако подрядная организация прилагает все усилия, чтобы завершить работы досрочно. Добавим, что в местах производства работ максимальная скорость ограничена до 50 км/ч.

*** В ведении ФКУ Упрдор Москва – Харьков в Орловской области находится более 393 км федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел, А-142 Тросна-Калиновка.