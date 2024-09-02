НПП «Гиперлайн» провёл очередное обучение по курсу «Hyperline СКС»
02 сент. 2024, 14:15:00
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Раз в месяц в Учебном центре «Гиперлайн» проходит обучение проектированию и монтажу кабельных сетей Hyperline. Курс авторский, разработан ведущими специалистами компании. В конце августа слушатели пополнили свой багаж знаний актуальной теорией и практикой.
«Hyperline СКС» рассчитан на 2 дня. Первый день полностью посвящен теории: преподаватели знакомят с историей «Гиперлайн»,
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«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» сертифицировал новый вид продукции
02 сент. 2024, 17:15:20
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно прошел сертификацию для выпуска нового вида продукции. Это специализированные провода для взрывных работ и саперные провода. Провода саперные марки СПП будут выпускаться в соответствии с ГОСТ 2190-77 «Провода саперные. Технические условия» с одной или двумя медными жилами, сечением 0,5 мм. Провода для промышленных...
ЧЭАЗ готовит к отгрузке шкаф оперативного постоянного тока в морском исполнении
02 сент. 2024, 16:00:00
Для применения оборудования на морских объектах конструктив шкафов был значительно переработан. Были добавлены дополнительные крепления, усиливающие элементы, диагональные направляющие, которые увеличивают прочностные и вибрационные характеристики шкафов. Также разработаны специальные крепления для аккумуляторных батарей. Для защиты шкафов от влаги и соли весь конструктив имеет спец...
Компания:
В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» прокомментировали зависимость российской нефтехимии от Китая
02 сент. 2024, 15:15:00
«Китай начал «показывать зубы»: российские промышленники остались без критически важного сырья из-за отказа КНР в поставках, а продуктов, от которых Россия в части нефтегазохимии полностью зависит от КНР, тысячи», – такое мнение прозвучало на татарстанском нефтехимическом форуме, который прошел 26-28 августа в Казани. Эксперты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» уверены, чт...
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Паритет: новые сертификаты и инновационныы решения на рынке ОКЛ
02 сент. 2024, 14:45:11
Паритет продолжает укреплять позиции на рынке огнестойких кабельных линий (ОКЛ) – сейчас в ассортименте восемь сертификатов в сотрудничестве с ведущими партнерами, такими как ДКС, Промрукав, Экопласт, Элекон, Луис+, EKF, PTK-Line и GrandLine. Сертификация кабелей Паритет проводится как для крупных проектов, так и для локальных решений, где требуется специальная разрешительная документация...
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АО «СПКБ Техно» предлагает пройти обучение по теме «Особенности применение электропроводок для систем противопожарной защиты (СПЗ) в пожароопасных и взрывоопасных зонах»
02 сент. 2024, 12:30:02
Электропроводка систем противопожарной защиты (ОКЛ) играет критическую роль в обеспечении безопасности на объектах с повышенной опасностью. АО «СПКБ Техно», являясь одним из ведущих разработчиков и производителей огнестойких кабельных линий, предлагает всем заинтересованным лицам и компаниям пройти обучение (прослушать курс лекций) по теме: «Особенности применение электропрово...
Компания:
Пожарная охрана «Москабельмет»: на страже вашей безопасности
02 сент. 2024, 10:24:10
Безопасность — абсолютный приоритет для «Москабельмет». Это касается всего: от качества выпускаемой продукции до производственных процессов внутри компании. Так, в структуре Группы есть собственное пожарное подразделение. Рассказываем, как оно работает и какие услуги предоставляет. Штат пожарного подразделения «Москабельмет» состоит из профессионалов с подтвержденн...
IEK GROUP реализует план по выходу на IPO в 2025 году
02 сент. 2024, 10:12:10
IEK GROUP приступила к процедуре выхода на IPO: в компании началась реорганизация — смена организационно-правовой формы. Владельцы приняли решение о преобразовании ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» в акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ». План проведения IPO в 2025 году компания анонсировала в июне 2024 года и уже в августе начала его ре...
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«ЗЭТО» примет участие в международной выставке «WETEX 2024»
02 сент. 2024, 10:00:16
«ЗЭТО» примет участие в 26-ой Международной выставке по устойчивому развитию, энергетическим технологиям и охране окружающей среды «WETEX 2024». Мероприятие пройдет с 01 по 03 октября 2024 года в Дубае, ОАЭ на площадке Дубайского международного выставочного центра. «WETEX»— это ведущая глобальная выставка по энергетическим технологиям, возобновляемой эн...
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил ИНКАТЕХ
02 сент. 2024, 09:15:00
30 августа в рамках визита в Нефтегорский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на заводе ИНКАТЕХ. Здесь Глава региона пообщался с трудовым коллективом и обсудил с руководством завода дальнейшие планы развития предприятия Это уже второй визит Дмитрия Азарова на ИНКАТЕХ за два года. Губернатор смог оценить изменения, которые произошли на заводе за период его работы в составе...
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил в серийное производство новый вид кабеля
30 авг. 2024, 09:45:10
Технологи Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустили в серийное производство новый вид кабеля – герметизированный самонесущий изолированный провод (СИПг). Он используется для прокладки воздушных линий электропередач, ввода электричества в здания, разводки сетей по территории объекта. Герметизированный СИПг в качестве дополнительного элемента содержит водоблокирующие волокна,...
СПЕЦКАБЕЛЬ усовершенствовал технологию изготовления огнестойкого кабеля КПС
29 авг. 2024, 17:44:53
Новая модификация самого востребованного огнестойкого кабеля изготавливается по усовершенствованной технологии. Кабельный завод «Спецкабель» усовершенствовал классический кабель для систем противопожарной защиты КПС, разработанный на предприятии еще в 2007 году и сегодня используемый десятками российских предприятий. Модернизация связана с поиском решений по повышению доступности пр...
На СИГРЭ представлены результаты работы российских ученых
29 авг. 2024, 17:30:02
В рамках работы 50-ой сессии СИГРЭ в Париже были заслушаны 38 стендовых докладов российских ученых в области развития электроэнергетики. Доклад «Ограничение коммутационных перенапряжений как способ повышения надежности силовых кабельных линий» вниманию делегатов конгресса представил начальник Отдела перспективных разработок АО «ЭНЕРГИЯ+21» Ян Коростелев. Авт...
Режкабель делится результатами благотворительных проектов в Режевском ГО
29 авг. 2024, 14:30:00
Поддержка образовательных, культурных и спортивных учреждений Режевского городского округа — одно из ключевых направлений благотворительности завода. Режкабель участвует в благоустройстве спортивных объектов и в организации мероприятий, делая спорт доступным для горожан разных возрастов. Так, в начале этого года Режевской кабельный завод в очередной раз стал спонсором соревнований по традици...
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РУСАЛ объявляет промежуточные итоги первого полугодия 2024 года
29 авг. 2024, 12:30:00
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о своих результатах за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года. Ключевые моменты В первом полугодии 2024 года неопределённость в мировой экономике и слабый спрос, ухудшение конъюнктуры и новые ограничения для российского металла на мировых рынках, прежде всего премиальных, а также слабость мировых цен продолжали ок...
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ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в молодёжном форуме
29 авг. 2024, 09:15:11
В Мордовии прошел большой молодёжный форум «ЯЛГАТ». Он собрал креативных и творческих людей со всей республики. Конечно, молодые и активные сотрудники «ЭМ-КАБЕЛЯ» не могли пропустить важное событие: Анастасия Абрамова, Сергей Гусынкин, Ольга Пронькина и Мария Якунина стали участниками Кластера «Карьера» и достойно представили завод на мероприятии. Участников...
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ПО «ФОРЭНЕРГО» в составе первой российской бизнес миссии в КНДР
28 авг. 2024, 11:15:00
Десант представителей различных отраслей бизнеса посетил Пхеньян для перезагрузки экономических отношений двух дружественных стран. 26 августа начала работать первая российская бизнес-миссия в КНДР. Представители различных отраслей бизнеса в составе делегации Минпромторга РФ посетили Корейскую Народную Демократическую Республику. В составе делегации от лица российской энергетики и энергомашинос...
Роботы-кабельщики — в новом фильме с участием «Москабельмет»
28 авг. 2024, 11:00:00
Фильм «Промышленные роботы» из цикла передач «Самый самый» — новый большой спецпроект с участием ГК «Москабельмет». В нем показали работу отечественных роботов-манипуляторов, которые освободили персонал от тяжелой работы, повысили эффективность производства, и помогли кабельному предприятию направить дополнительные инвестиции на собственное развитие. Т...
Предприятия Группы «Терра-ток» разработали решения для производства железнодорожных колес
28 авг. 2024, 10:15:00
ООО «Аллегро» - совместное предприятие группы «ЕВРАЗ» и «РейлСервис», построенное в экономической зоне «Титановой долины» убедилось в надежности технических решений, предложенных предприятиями Группы «Терра-Ток». Новый завод, производящий железнодорожные колеса, уже год пользуется разработками Группы при электроснабжении цеха штампования...
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Сделано на «ЗЭТО»: разъединители линейные РЛК-10 кВ
28 авг. 2024, 10:00:07
Разъединители серии РЛК на напряжение 10 кВ и номинальные токи 400 А и 630 А предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и...
Руководители завода «Спецкабель» обучились по программе «Лидеры производительности»
28 авг. 2024, 09:30:00
Руководители предприятия «Спецкабель» (Сергей Лобанов, Алексей Ушаков, Андрей Мельников и Галина Денискина) обучились по программе «Лидеры производительности», нацеленной на развитие управленческих и производственных компетенций, что актуально в условиях экономических вызовов. Обучающий блок включал много практических задач, которые отрабатывались в команде. Одним из про...