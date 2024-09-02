Паритет: новые сертификаты и инновационныы решения на рынке ОКЛ

Паритет продолжает укреплять позиции на рынке огнестойких кабельных линий (ОКЛ) – сейчас в ассортименте восемь сертификатов в сотрудничестве с ведущими партнерами, такими как ДКС, Промрукав, Экопласт, Элекон, Луис+, EKF, PTK-Line и GrandLine.

Сертификация кабелей Паритет проводится как для крупных проектов, так и для локальных решений, где требуется специальная разрешительная документация. Паритет оперативно реагирует на запросы и предлагает эффективные решения для различных условий эксплуатации.

Особое внимание компания уделяет новым тенденциям на рынке ОКЛ. Рост потребления огнестойких кабельных линий за последний год составил 36%. Такая динамика свидетельствует об увеличении спроса на качественные и надежные решения для противопожарных систем. За шесть лет работы на рынке ОКЛ Паритет совершенствовал существующие решения и внедрял новые технологии и подходы.

Спрос на ОКЛ в 2023 и 2024 году

Приоритетом направлений развития стали сертификаты на крепления для различных поверхностей. До 2022 года Паритет специализировался на стандартных поверхностях, таких как кирпич и бетон, теперь ассортимент расширили сертифицированными креплениями за счет менее распространенных, но важных типов креплений. Это обеспечивает надежную и безопасную прокладку кабелей на самых разных объектах, независимо от конструкции.

Сертификация Паритета включает крепления для следующих поверхностей:

Профлист – идеален для промышленных объектов.

– идеален для промышленных объектов. Сэндвич-панели – используются в коммерческом строительстве.

– используются в коммерческом строительстве. Гипсокартонные листы (одно и многослойные) – находят применение в жилых и офисных помещениях.

– находят применение в жилых и офисных помещениях. Кирпичные и монолитные (бетон), включая газобетон – традиционные решения для большинства объектов строительства.

Дополнительно сертифицированы следующие крепления:

Обхват металлических конструкций.

Крепление на стальном тросе.

Использование трубных хомутов.

Подвесное крепление.

Крепление с помощью струбцин на металлические конструкции.

Вертикальные шпильки.

За счет подобных нововведений и наличия различных вариантов креплений Паритет остается в авангарде рынка ОКЛ, предлагает инновационные, сертифицированные решения, которые соответствуют стандартам безопасности и надежности.