В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» прокомментировали зависимость российской нефтехимии от Китая

«Китай начал «показывать зубы»: российские промышленники остались без критически важного сырья из-за отказа КНР в поставках, а продуктов, от которых Россия в части нефтегазохимии полностью зависит от КНР, тысячи», – такое мнение прозвучало на татарстанском нефтехимическом форуме, который прошел 26-28 августа в Казани. Эксперты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» уверены, что проблемы преодолимы.

На полях казанского форума спикеры обратили особое внимание участников мероприятия на то, что «вместо импортозамещения у нас появилось «китаезамещение» и критическую ситуацию, возникшую с поставками в Россию из Китая МДИ и ТДИ. Отгрузки последних прекратились из-за 14-го пакета санкций Евросоюза и сложной финансовой логистики между Россией и КНР. В конце августа переработчики направили в Минпромторг письмо, в котором обратили внимание на критическую ситуацию с дефицитом МДИ в России – обращение в Минпромторг подписали более 20 компаний, работающих в автомобильной и строительной отраслях, а также в производстве бытовой техники.

«Вопрос с поставками в Россию МТИ и ТДИ – это действительно серьезный вызов, но я уверен, что все вопросы решаемы. Пример тому – сегмент компаундирования пластмасс, который в 2022 году также столкнулся с проблемами отсутствия компонентов из-за санкций. Тогда НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в достаточно короткие сроки перестроил логистические цепочки и сумел преодолеть все вызовы, в результате сегодня у нас практически нет проблем с компонентами», – говорит генеральный директор компании Александр Павлов.

Он добавляет, что оперативно решить вопросы с поставками критически компонентов помогла действующая на предприятии система риск-менеджмента, которая обязывает при разработке материала иметь альтернативных поставщиков компонентов, входящих в состав рецептуры. При этом Научно-технический центр НПП «ПОЛИПЛАСТИК» еще на этапе разработки рецептурных решений вносит в архитектуру материалов необходимые вариации, учитывающие разные компоненты – таким образом требуемые свойства компаундов достигаются в нескольких вариантах рецептур, и наработка материала не зависят от отсутствия какого-либо одного компонента.