В Туве завод по переработке лития закроет 50% потребностей страны к 2030 году

Гидрометаллургический завод в Туве по производству карбоната лития закроет к 2030 году половину внутренних потребностей страны. Предприятие планируют построить в рамках освоения Тастыгского месторождения лития в республике, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Тувы.

"На первом этапе сырье с месторождения планируется перерабатывать на Новосибирском заводе химконцентратов. Затем инвестор планирует построить свой гидрометаллургический завод по производству карбоната лития. Это нам позволит уже к 2030 году закрыть почти половину всей внутренней потребности страны", - сообщил Алиханов.

По его словам, в рамках освоения месторождения планируется строительство 160 км автодорог, электроснабжение будет осуществляться за счет локальной генерации. Сейчас уже проведено межевание земель под дорогу, получено разрешение на рубку леса, в первой половине 2025 года будет создан технологический проезд к месторождению.

"Учитывая значимость проекта, мы планируем оказать ему поддержку в рамках общесистемных инструментов министерства промышленности и торговли РФ", - добавил он.

В Эрзинском районе Тувы находится Тастыгское месторождение с запасами лития в 596 тыс. тонн. В августе 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в 2023 году аукциона на этот участок недр для разведки и добычи полезных ископаемых. Аукцион на разработку месторождения выиграла дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - компания "Эльбрусметалл-литий". На Петербургском международном экономическом форуме глава республики сообщал, что до конца 2027 года компания вложит в разработку и развитие месторождения не менее 22 млрд рублей.