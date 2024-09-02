Для проектирования и строительства путепровода в подмосковной Балашихе ищут подрядчика

В Балашихе Московской области планируют построить путепровод через железную дорогу на 0-м км трассы «Носовихинское шоссе – Черное – Федурново». Для разработки проекта и выполнения строительно-монтажных работ ищут подрядчика. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет более 5,5 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября, определить подрядчика планируют 26 сентября.

Согласно документам, предварительно общая протяженность объекта составит почти 2,2 км, включая двухполосный путепровод длиной 320 метров. Расчетная скорость движения по сооружению составит 80 км/ч. Предполагается устройство подпорных стен путепровода длиной 374 метра, водопропускной трубы и 1,9 км шумозащитных экранов, дождевой канализации, 9 км освещения, локальных очистных сооружений и светофоров. В рамках реализации проекта планируют ликвидировать ж/д переезд и вырубить 2,5 тыс. деревьев.

Добавим, сейчас на ж/д переезде возле платформы Черное ежедневно образуются пробки. При этом Восточное шоссе является одним из основных въездов в г. Железнодорожный с востока, что дополнительно осложняет дорожную ситуацию. Кроме того, недалеко от переезда располагаются складские терминалы, куда практически непрерывно идет большегрузный транспорт. Для решения этого вопроса ранее были намерены возвести путепровод тоннельного типа из-за близко расположенного аэродрома.

Напомним, в Подмосковье также в августе были объявлены торги на проектирование и строительство путепровода в Мытищах за 4,5 млрд рублей и путепровода в Люберцах почти за 5 млрд рублей.